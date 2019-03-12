Климкин встретился с митрополитом Епифанием: говорили о вечном и мирском

"В начале Великого Поста встретился с Блаженнейшим Митрополитом Епифанием. Говорили о вечном и мирском: работа Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями при МИД, противодействие нарушениям прав верующих на временно оккупированных территориях, защите свободы вероисповедания", - написал министр.

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Напомним, ранее Предстоятель Поместной Украинской Православной Церкви и Отец Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Верховный Архиепископ Святослав во время встречи обменялись соображениями по ряду вопросов, что касаются двух Церквей и влияют на их взаимоотношения.