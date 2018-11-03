Клімкін побачив вигоду для російської церкви в поверненні України до світового православ'я
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Україна залишає російське православ'я та повертається до світового. Про це написав на своїй сторінці у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи звернення Вселенського Патріарха Варфоломія, передає УНН.
“Слова Його Всесвятості Патріарха Варфоломія до нас: „Почувайте себе тут вдома!“. Не як вдома, а саме вдома. Ми залишаємо російське православ’я та повертаємося до світового, і в цьому буде позитивне майбутнє для нас, для світової церковної спільноти і навіть для російської церкви”, — написав міністр.
Як повідомляв УНН, у суботу в Стамбулі Президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх підписали угоду про співпрацію і взаємодію, яка стосується створення незалежної української церкви.
Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
Слова Його Всесвятості Патріарха Варфоломія до нас: «Почувайте себе тут вдома!». Не як вдома, а саме вдома. Ми залишаємо російське православ`я та повертаємося до світового, і в цьому буде позитивне майбутнє для нас, для світової церковної спільноти і навіть для російської церкви— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 ноября 2018 г.