Климкин увидел выгоду для российской церкви в возвращении Украины в мировое православие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Украина оставляет российское православие и возвращается к мировому. Об этом написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя обращение Вселенского Патриарха Варфоломея, передает УНН.
"Слова Его Святейшества Патриарха Варфоломея к нам: "Чувствуйте себя здесь дома!". Не как дома, а именно дома. Мы оставляем российское православие и возвращаемся к мировому, и в этом будет позитивное будущее для нас, для мировой церковной общины и даже для русской церкви", - написал министр.
Как сообщал УНН, в субботу в Стамбуле Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, которое касается создания независимой украинской церкви.
Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу для автокефалии Украинской православной церкви.
Слова Его Святейшества Патриарха Варфоломея к нам: «Чувствуйте себя здесь дома!». Не как дома, а именно дома. Мы оставляем русское православие и возвращаемся к мировому, и в этом будет позитивное будущее для нас, для мировой церковной общины и даже для русской церкви- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 3 ноября 2018 г.