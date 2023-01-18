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Клименко запевнив, що продовжить політику МВС, яку впроваджував Монастирський

Київ • УНН

 • 498100 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Виконувач обов'язків глави МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону заявив, що продовжить політику, яку започаткував та впроваджував колишній міністр Денис Монастирський, який загинув сьогодні унаслідок автокатастрофи в Броварах. Він також висловив співчуття у зв'язку з загибеллю інших працівників МВС, передає УНН.

Клименко запевнив, що продовжить політику МВС, яку впроваджував Монастирський

Цитата

"Це велика втрата для всього колективу МВС. Чесно кажучи, зараз, ми всі просто спустошені, тому що втратили наших професійних керівників, авторитетних людей, наших товаришів. Ми достатньо побудували гарну команду, яка і в період воєнного стану виконувала ті функції, які покладалися на МВС. Я хочу виразити слова співчуття рідним усіх загиблих сьогодні в катастрофі.

І на сьогодні наша основна задача це продовження тієї лінії, тієї політики МВС, яку започаткував та успішно впроваджував міністр Монастирський. Ми маємо виконати всі завдання в пам'ять про наших товаришів, наших побратимів", - сказав він.

Деталі

Він додав, що нова команда міністерства докладе зусиль, щоб  структури, підпорядковані МВС, працювали стабільно, а країна "відчувала, що ми стоїмо на її захисті".

Відповідаючи на питання ведучої, чи будуть призначені заступники міністра замість загиблих, Клименко зауважив, що поки про це говорити зарано. Він наголосив, що на сьогодні задача - стабілізувати роботу всіх органів та підрозділів МВС.

Контекст

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Наразі відомо про 17 загиблих, 4 з них - діти.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Розглядається декілька версій, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Нагадаємо

Ігоря Клименка призначено заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. На нього покладено виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

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