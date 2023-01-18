Клименко заверил, что продолжит политику МВД, которую внедрял Монастырский

Цитата

"Это большая потеря для всего коллектива МВД. Честно говоря, сейчас, мы все просто опустошены, потому что потеряли наших профессиональных руководителей, авторитетных людей, наших товарищей. Мы достаточно построили хорошую команду, которая и в период военного положения выполняла те функции, которые возлагались на МВД. Я хочу выразить слова соболезнования родным всех погибших сегодня в катастрофе.

И сегодня наша основная задача это продолжение той линии, той политики МВД, которую начал и успешно внедрял министр Монастырский. Мы должны выполнить все задачи в память о наших товарищах, наших побратимах", - сказал он.

Детали

Он добавил, что новая команда министерства приложит усилия, чтобы структуры, подчиненные МВД, работали стабильно, а страна "чувствовала, что мы стоим на ее защите".

Отвечая на вопрос ведущей, будут ли назначены заместители министра вместо погибших, Клименко отметил, что пока об этом говорить рано. Он отметил, что на сегодня задача - стабилизировать работу всех органов и подразделений МВД.

Контекст

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Сейчас известно о 17 погибших, 4 из них - дети.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Служба безопасности Украины сообщила, что начала уголовное производство по поводу падения вертолета в Броварах. Рассматривается несколько версий, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Напомним

Игорь Клименко назначен заместителем министра внутренних дел — председателем Национальной полиции Украины. На него возложено исполнение обязанностей’министра внутренних дел.