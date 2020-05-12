Кличко: якщо за тиждень ситуація у Києві з COVID-19 погіршиться – повернемось до обмежень

"Із сьогоднішнього дня у столиці розпочали перший етап послаблення обмежень. Працюють магазини площею до 300 квадратних метрів, перукарні та салони краси, літні тераси кафе та ресторанів, невеликі виробництва, деякі інші установи, про які ми говорили. Відкрилися також 27 продовольчих ринків. Я хочу підкреслити, що для роботи всіх підприємств прописаний чіткий регламент та правила безпеки. Дотримуватися яких повинні всі без виключення", – підкреслив мер столиці.

Він зазначив, що чимало киян "самі собі зняли обмеження і продовжували ходити в парки та на дитячі майданчики, компаніями на пікніки, не дотримувались елементарних правил безпеки".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Послаблення карантину у Києві: що відкриють з 12 травня.

"Очевидно, що зараз ми маємо результати цих "радощів життя" – і після Паски, і під час травневих свят. Цими днями було три вихідних. І в столиці відбувалися просто масові гуляння! Хоч ми і закликали дочекатись послаблень і дотримуватися правил безпеки. Дехто зараз питає: а навіщо був потрібен карантин? Навіщо? Поясню ще раз: ми його запровадили вчасно. І не допустили стрімкого розповсюдження вірусу й інфекційного вибуху, як це трапилося в інших країнах. У нас не померло стільки людей, не "лягла" медицина. І зараз, просидівши стільки часу на карантині, взяти і звести нанівець всі зусилля – м’яко кажучи, нерозумно", – наголосив Кличко.

Він зазначив, що послаблення у місті запроваджуватимуть поступово.

"Щоб розуміти, де в нас основні ризики і де можуть бути спалахи захворювання. Перший етап – це тест на те, чи готові ми жити за правилами. І я нікого не лякаю. Але якщо за тиждень у нас ситуація різко погіршиться – іншого виходу, як повернутися до обмежень, - у нас не буде. Так, дехто, звичайно, може ігнорувати все. Та ті, хто зараз нехтує правилами і говорить про "світову змову", зовсім по-іншому поводитимуться в інфекційних відділеннях! І теж пред’являтимуть претензії. Вже про те, що їм не надали допомогу", – підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що за минулу добу в Києві підтвердили коронавірус у 59 людей, серед них - 14 медпрацівників.