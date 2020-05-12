У столиці 59 нових випадків коронавірусу, серед хворих 14 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. За минулу добу в Києві підтвердили коронавірус у 59 людей, серед них 14 медпрацівників. Одна людина померла. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Кількість мешканців столиці, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на COVID-19, зросла ще на 59 людей. Один випадок летальний. За минулу добу вірус виявили у 14 медпрацівників. На сьогодні в Києві вже 1930 підтверджених випадків захворювання. 38 людей померли”, — сказав Кличко.
Так, серед тих, хто захворіли, 33 жінки віком від 27 до 79 років і 3-місячна дівчинка. Також 22 чоловіки, яким від 25 до 82 років, а також троє хлопчиків 10, 11 та 12 років. До лікарень столиці госпіталізували 10 пацієнтів, інші лікуються вдома.
Кличко повідомив, що у лідерах по кількості виявлених захворювань Дарницький район — 11 випадків, Дніпровський та Оболонський райони — по 8 випадків.
“За 3 дні лабораторним центром досліджено 2 242 зразки біоматеріалів. За весь період центр дослідив майже 16 тисяч ПЛР-тестів. Загалом в Києві досліджено 35,5 тисяч тестів на коронавірус”, — зазначив міський голова.
Також за весь період мобільними бригадами у Києві протестовано понад 9 тисяч жителів столиці.
Нагадаємо, що в Україні на 9 годину 12 травня зафіксовано 16 023 випадки коронавірусного захворювання COVID-19, з них 375 протягом останньої доби. Загалом від хвороби у країні померли вже 425 людей.