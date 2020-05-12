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В столице 59 новых случаев коронавируса, среди больных 14 медиков

Киев • УНН

 • 10224 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. За прошедшие сутки в Киеве подтвердили коронавирус у 59 человек, среди них 14 медработников. Один человек умер. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

В столице 59 новых случаев коронавируса, среди больных 14 медиков

"Количество жителей столицы, у которых за минувшие сутки лабораторно подтвердили заболевание COVID-19, выросло еще на 59 человек. Один случай летальный. За минувшие сутки вирус обнаружили у 14 медработников. Сегодня в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания. 38 человек умерли", - сказал Кличко.

Так, среди тех, кто заболел, 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и 3-месячная девочка. Также 22 мужчины, которым от 25 до 82 лет, а также трое мальчиков 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов, другие лечатся дома.

Кличко сообщил, что в лидерах по количеству выявленных заболеваний Дарницкий район - 11 случаев, Днепровский и Оболонский районы - по 8 случаев.

"За 3 дня лабораторным центром исследовано 2 242 образцов биоматериалов. За весь период центр исследовал почти 16 000 ПЦР-тестов. Всего в Киеве исследовано 35 500 тестов на коронавирус", - отметил городской голова.

Также за весь период мобильными бригадами в Киеве протестировано более 9 000 жителей столицы.

Напомним, что в Украине на 9:00 12 мая зафиксировано 16 023 случая коронавирусного заболевания COVID-19, из них 375 за последние сутки. В общем от болезни в стране умерли уже 425 человек.

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