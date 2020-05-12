Кличко: если за неделю ситуация в Киеве с COVID-19 ухудшится - вернемся к ограничениям

"С сегодняшнего дня в столице начали первый этап ослабления ограничений. Работают магазины площадью до 300 квадратных метров, парикмахерские и салоны красоты, летние террасы кафе и ресторанов, небольшие производства, некоторые другие учреждения, о которых мы говорили. Открылись также 27 продовольственных рынков. Я хочу подчеркнуть, что для работы всех предприятий прописан четкий регламент и правила безопасности. Соблюдать которые должны все без исключения", - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что многие киевляне "сами себе сняли ограничения и продолжали ходить в парки и на детские площадки, компаниями на пикники, не соблюдали элементарные правила безопасности".

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"Очевидно, что сейчас мы имеем результаты этих "радостей жизни" - и после Пасхи, и во время майских праздников. На днях было три выходных. И в столице происходили просто массовые гуляния! Хоть мы и призвали дождаться послаблений и соблюдать правила безопасности. Некоторые сейчас спрашивают: а зачем был нужен карантин? Зачем? Поясню еще раз: мы его ввели вовремя. И не допустили стремительного распространения вируса и инфекционного взрыва, как это случилось в других странах. У нас не умерло столько людей, не "легла" медицина. И сейчас, просидев столько времени на карантине, взять и свести на нет все усилия - мягко говоря, глупо", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что ослабления в городе будут вводить постепенно.

"Чтобы понимать, где у нас основные риски и где могут быть вспышки заболевания. Первый этап - это тест на то, готовы ли мы жить по правилам. И я никого не пугаю. Но если за неделю у нас ситуация резко ухудшится - другого выхода, как вернуться к ограничениям, - у нас не будет. Да, некоторые, конечно, могут игнорировать все. И те, кто сейчас пренебрегает правилами и говорит о "мировом заговоре", совсем по-другому будут вести себя в инфекционных отделениях! И тоже будут предъявлять претензии. Уже о том, что им не оказали помощь", - подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, что за минувшие сутки в Киеве подтвердили коронавирус у 59 человек, среди них - 14 медработников.