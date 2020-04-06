Кличко: у столиці не вимикатимуть ліфти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міська влада Києва не вимикатиме ліфти, попри те, що на ліфтових кнопках збирається багато бактерій. У цьому запевнив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Міська влада не вимикає ліфти, і ми не збираємось це робити. На ліфтових кнопках збирається багато бактерій, комунальні керуючі компанії згідно з графіком обробляють ліфтові кабіни дезінфікуючими засобами. Якщо ліфт у вашому будинку не працює, це не означає, що його вимкнули комунальні служби, а значить, що його ремонтують", - відповів Кличко на запитання щодо хвилювань з цього приводу.
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Нагадаємо, що з 6 квітня масочного режиму необхідно дотримуватись й у ліфтах.