Кличко: в столице не будут отключать лифты
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Городская власть Киева не будет отключать лифты, несмотря на то, что на лифтовых кнопках собирается много бактерий. В этом заверил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Городская власть не будет выключает лифты, и мы не собираемся это делать. На лифтовых кнопках собирается много бактерий, коммунальные управляющие компании согласно графику обрабатывают лифтовые кабины дезинфицирующими средствами. Если лифт в вашем доме не работает, это не значит, что его выключили коммунальные службы, а значит, что его ремонтируют", - ответил Кличко на вопрос относительно волнений по этому поводу.
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Напомним, что с 6 апреля масочный режим необходимо соблюдать и в лифтах.