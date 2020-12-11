Кличко розповів, як працюватимуть школи та дитсадки у Києві під час локдауна
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Київські школи підуть на зимові канікули з 25 грудня 2020 року, а з 11 січня 2021 року перейдуть на навчання у дистанційному режимі під час локдауна. Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Усі школи Києва з 25 грудня мають піти на зимові канікули, що триватимуть до 11 січня. Після цього школи розпочнуть навчання у дистанційному режимі. Департамент освіти Київської міської державної адміністрації вже розробив план навчання. Також ми продовжуємо транслювати онлайн-уроки на каналі “Київ”, - сказав Віталій Кличко.
Він зазначив, що такі ж уроки будуть підготовлені і на загальнодержавному рівні.
“Заклади професійно-технічної освіти підуть на канікули трошки пізніше - з 31 грудня по 15 січня. Другий семестр вони розпочнуть також у дистанційному форматі з 18 по 24 січня. В разі продовження локдауна, якщо уряд продовжить таке рішення, ми будемо вимушені продовжити дистанційне навчання в школах та в закладах професійно-технічної освіти. Що стосується дитячих садків - вони будуть працювати у звичайному режимі”, - додав міський голова.
Нагадаємо, уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.
Також нагадаємо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що під час локдауна будуть відправлені на канікули всі заклади освіти крім дитячих садків.