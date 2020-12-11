Кличко рассказал, как будут работать школы и детсады в Киеве во время локдауна
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Киевские школы пойдут на зимние каникулы с 25 декабря 2020 года, а с 11 января 2021 года перейдут на обучение в дистанционном режиме при локдауне. Детские сады будут работать в обычном режиме. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования Киевской городской государственной администрации уже разработал план обучения. Также мы продолжаем транслировать онлайн-уроки на канале "Киев", - сказал Виталий Кличко.
Он отметил, что такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне.
"Учреждения профессионально-технического образования уйдут на каникулы чуть позже - с 31 декабря по 15 января. Второй семестр они начнут также в дистанционном формате с 18 по 24 января. В случае продолжения локдауна, если правительство продолжит такое решение, мы будем вынуждены продолжить дистанционное обучение в школах и в учреждениях профессионально-технического образования. Что касается детских садов - они будут работать в обычном режиме", - добавил мэр.
Напомним, правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.
Также напомним, Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что во время локдауна будут отправлены на каникулы все учебные заведения кроме детских садов.