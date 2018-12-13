Кличко подякував комунальникам за цілодобове прибирання міста під час негоди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко подякував комунальникам за цілодобову роботу з прибирання столиці під час негоди та закликав усі служби міста не розслаблятися. Про це Кличко заявив під час відкриття ранкового засідання Київради, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.