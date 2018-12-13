Кличко поблагодарил коммунальщиков за круглосуточную уборку города во время непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил коммунальщиков за круглосуточную работу по уборке столицы во время непогоды и призвал все службы города не расслабляться. Об этом Кличко заявил во время открытия утреннего заседания Киевсовета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Хочу поблагодарить коммунальным службам, в которых очень напряженная пора. В столице не утихают снегопады. Но город должным убирают, коммунальный общественный транспорт все на маршрутах", - сказал мэр.
Так, по его словам, этой ночью на уборку столичных улиц от снега вышли колонны специальной техники «Киевавтодора». Круглосуточно, чтобы обеспечить жизнедеятельность столицы во время непогоды, на улицах города работает около 400 единиц спецтехники. В том числе - бригады с ручной уборки.
"И я обращаюсь ко всем комунальниих служб - не расслабляться. По прогнозам, осадки продолжатся еще и сегодня, и завтра. В столице ожидается до 20 см снега, - отметил мэр. - Также акцентирую внимание на расчистке тротуаров и остановок общественного транспорта", - добавил он.
Вместе с тем, Виталий Кличко призвал столичных водителей по возможности не выезжать в город на частных авто и пользоваться общественным транспортом.