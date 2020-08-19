Кличко назвав район Києва з найбільшим приростом випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Найбільше випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу у Києві зафіксували в Дарницькому районі – 35. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 35. У Подільському — 26. Та в Деснянському районі — 22 випадки”, — написав Кличко.
Як повідомлялося, станом на 19 серпня для послаблення протиепідемічних заходів необхідним критеріям не відповідають 13 регіонів України та місто Київ.
Нагадаємо, в Україні понад 96 тис. випадків COVID-19, за добу новий антирекорд — 1 967. У Києві за добу — 215.