Кличко назвал район Киева с наибольшим приростом случаев COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Больше всего случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки в Киеве зафиксировали в Дарницком районе - 35. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35. В Подольском - 26. И в Деснянском районе - 22 случая", - написал Кличко.
Как сообщалось, по состоянию на 19 августа для ослабления противоэпидемических мероприятий необходимым критериям не соответствуют 13 регионов Украины и город Киев.
Напомним, в Украине более 96 тыс. случаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 1 967. В Киеве за сутки - 215.