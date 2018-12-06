Кличко: Київрада повинна розірвати договір зі скандальним забудовником на Осокорках

$41.400.13
45.840.29
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 3036 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 13151 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 38160 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 75518 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62123 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76591 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92268 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87051 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174069 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100604 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 20332 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 7858 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 9186 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 11082 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 18566 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 13149 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174068 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330953 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264293 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375029 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 38159 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16770 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21961 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27802 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48639 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Кличко: Київрада повинна розірвати договір зі скандальним забудовником на Осокорках

Київ • УНН

 • 5945 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Депутати Київської міської ради мають розглянути і ухвалити рішення щодо розірвання договору зі скандальним забудовником на Осокорках - компанією "Контактбудсервіс". Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття засідання Київради, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

Кличко: Київрада повинна розірвати договір зі скандальним забудовником на Осокорках

"Ми повинні розглянути і ухвалити рішення щодо розриву договору оренди земельної ділянки із забудовником "Контактбудсервіс" на Осокорках, - сказав Кличко.

Він нагадав, що на останньому засіданні земельна комісія Київради підтримала проект рішення щодо розірвання відповідного договору. За інформацією профільного департаменту КМДА, компанія-забудовник «Контактбудсервіс» виннна міському бюджету 65 мільйонів гривень за оренду землі. А освоєння ділянки компанія мала розпочати ще до 2008 року.

Міський голова зауважив, що неодноразово зустрічався з представниками забудовника, громадськими активістами, інвесторами будівництва, залучав до зустрічей і врегулювання цього питання керівників профільних департаментів КМДА.

"Я завжди говорив, що компроміс в цій ситуації ми можемо знайти тільки в дискусії. Забудовник апелює до того, що має дозвільні документи на будівництво. Але я звернувся до представників компанії-забудовника зробити детальний макет забудови цієї території з урахуванням інтересів громади навколишніх мікрорайонів. - Парки відпочинку, садочки, школи - все це має бути передбачене і побудоване першочергово. Кожен мешканець повинен знати, як виглядатиме район після забудови. Ми маємо передусім враховувати інтереси громади", - наголосив мер Києва.

Детальний макет забудови відповідної території, за словами Кличка, має бути презентований на Містобудівній раді - фахівцям, громадськості, активістам.

Відтак, під час останньої зустрічі, цього тижня забудовнику було наголошено, що крапку у конфлікті навколо будівництва на Осокорках має поставити саме Містобудівна рада. І поки вона не ухвалить рішення, ніяких робіт на об’єкті відбуватися не повинно.

"Забудовник не почув ні міську адміністрацію, ні громадськість. Вчора роботи на будівництві продовжилися. Тому сьогодні ми виносимо на розгляд проект рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на Осокорках. Можливо, так забудовник зрозуміє, що не можна нехтувати інтересами громади, інтересами міста!" - підкреслив Віталій Кличко.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,333.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.49