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Кличко: Киевсовет должен расторгнуть договор со скандальным застройщиком на Осокорках

Киев • УНН

 • 5945 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Депутаты Киевского городского совета должны рассмотреть и принять решение о расторжении договора со скандальным застройщиком на Осокорках - компанией "Контактбудсервис". Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время открытия заседания Киевсовета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Кличко: Киевсовет должен расторгнуть договор со скандальным застройщиком на Осокорках

"Мы должны рассмотреть и принять решение о разрыве договора аренды земельного участка с застройщиком" Контактбудсервис "на Осокорках, - сказал Кличко.

Он напомнил, что на последнем заседании земельная комиссия Киевсовета поддержала проект решения о расторжении соответствующего договора. По информации профильного департамента КГГА, компания-застройщик «Контактбудсервис» виннна городскому бюджету 65000000 гривен за аренду земли. А освоение участка компания должна была начать еще до 2008 года.

Городской голова отметил, что неоднократно встречался с представителями застройщика, общественными активистами, инвесторами строительства, привлекал к встречам и урегулирования этого вопроса руководителей профильных департаментов КГГА.

"Я всегда говорил, что компромисс в этой ситуации мы можем найти только в дискуссии. Застройщик апеллирует к тому, что имеет разрешительные документы на строительство. Но я обратился в компанию-застройщика сделать подробный макет застройки этой территории с учетом интересов общества окружающих микрорайонов. - Парки отдыха, сады, школы - все это должно быть предусмотрено и построено в первую очередь. Каждый житель должен знать, как будет выглядеть район после застройки. Мы прежде всего учитывать интересы общества ", - подчеркнул мэр Киева.

Детальный макет застройки соответствующей территории, по словам Кличко, должно быть представлен на Градостроительном совете - специалистам, общественности, активистам.

Поэтому, во время последней встречи, на этой неделе застройщику было отмечено, что точку в конфликте вокруг строительства на Осокорках должен поставить именно Градостроительный совет. И пока она не примет решение, никаких работ на объекте происходить не должно.

"Застройщик не услышал ни городскую администрацию, ни общественность. Вчера работы на строительстве продолжились. Поэтому сегодня мы выносим на рассмотрение проект решения о расторжении договора аренды земельного участка на Осокорках. Возможно, так застройщик поймет, что нельзя пренебрегать интересами общества, интересами города! " - подчеркнул Виталий Кличко.

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