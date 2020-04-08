Кличко: більшість осіб з COVID-19 у столиці – люди молодого та середнього віку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Більшість киян, яких вражає COVID-19 у столиці – це люди молодого та середнього віку. За минулу добу захворів 16-річний юнак. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Хочу зазначити, що більшість киян, яких вражає вірус у столиці – люди молодого та середнього віку, тобто активна частина мешканців міста, чимало з них не вірять у загрозу, не хочуть змінювати звичок, нехтують правилами обмежень", - сказав мер міста.
З його слів, за минулу добу у Києві захворювання виявили у ще 8 жінок віком від 20 до 67 років, 6 чоловіків від 43 до 61 року, та одного 16-річного юнака. Всього на сьогодні у Києві, зі слів Кличка, зареєстровано 294 випадки COVID-19 (за даними МОЗ, станом на 9:00, 256 випадків).
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них - летальні.