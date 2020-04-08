Кличко: большинство лиц с COVID-19 в столице - люди молодого и среднего возраста

"Хочу отметить, что большинство киевлян, которых поражает вирус в столице - люди молодого и среднего возраста, то есть активная часть жителей города, многие из них не верят в угрозу, не хотят менять привычек, пренебрегают правилами ограничений", - сказал мэр города.

По его словам, за прошедшие сутки в Киеве заболевания обнаружили у еще 8 женщин в возрасте от 20 до 67 лет, у 6 мужчин от 43 до 61 года, и одного 16-летнего юноши. Всего на сегодняшний день в Киеве, по словам Кличко, зарегистрировано 294 случая COVID-19 (по данным Минздрава, по состоянию на 9:00, 256 случаев).

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них - летальные.