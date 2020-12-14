Київрада почала розглядати Бюджет столиці на 2021 рік: найважливіші цифри
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Київрада почала розглядати проект бюджету столиці на 2021 рік, який передбачає отримання доходів містом на близько 60 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
“Київрада взяла до розгляду проект бюджету столиці на 2021 рік та проект Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки. Таке рішення підтримали 93 депутати. Так, відповідно до проектів документів, доходи бюджету міста заплановані в сумі майже 59,2 (59,171) млрд грн. Видатки – в обсязі майже 56,6 (56,575) млрд грн”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що так, на 2021 рік передбачені наступні видатки:
- на сферу освіти 43% від бюджету – 24,4 млрд грн;
- на транспорт та дорожнє господарство – 15% або 8,8 млрд грн. Зокрема, на метрополітен – понад 1 млрд грн;
- на охорону здоров’я майже 10% бюджету або 5,6 млрд грн;
- на соціальний захист 5 млрд грн - майже 9% кошторису міста;
- на сферу ЖКГ – майже 3,2 млрд грн - 5,6%;
- на культуру та мистецтво – 1,4 млрд - 2,4%;
- фізичну культуру і спорт – 1,2 млрд грн - 2%.
Зазначається, що на медичну сферу передбачена така сума, оскільки із квітня цього року, відповідно до медичної реформи, медзаклади столиці, що змінили статус та стали комунальними некомерційними підприємствами, фінансуються Національної службою здоров’я України. Тобто лікарні фінансує безпосередньо держава.
Раніше УНН повідомляв, що Київська міськрада сьогодні розгляне бюджет столиці на 2021 рік.
Також нагадаємо, що у Києві розробили низку пільг для бізнесу на час карантину на 2021 рік.
Додамо, що Верховна Рада завтра розгляне Держбюджет-2021.