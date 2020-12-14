Київська міськрада сьогодні розгляне бюджет столиці на 2021 рік

"Внести до порядку денного пленарного засідання I сесії Київської міської ради IX скликання 14 грудня 2020 року такі питання: Про прийняття до розгляду та порядок затвердження Київською міською радою проектів рішень "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" та "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, згідно з проектом, доходи бюджету міста плануються у сумі 59,2 млрд грн і, у порівнянні з очікуваним виконанням бюджету за 2020 рік, доходи зростуть на 1,3% (755,2 млн грн). Видатки бюджету міста Києва на 2021 рік плануються в обсязі 56,6 млрд грн. Також проектом передбачено погашення зобов’язань за зовнішніми та внутрішніми запозиченнями у сумі 2,7 млрд грн.

Нагадаємо, для розгляду депутатам Київської міської ради підготували проекти рішень для встановлення низки пільг для підприємців малого та середнього бізнесу, які діятимуть під час карантину і заплановані на 2021 рік.