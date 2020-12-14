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Київська міськрада сьогодні розгляне бюджет столиці на 2021 рік

Київська міськрада сьогодні розгляне бюджет столиці на 2021 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сьогодні Київська міська рада збереться на перше засідання нового скликання, на якому планує розглянути проект рішення "Про бюджет міста Києва на 2021 рік". Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний Київської міської ради.

"Внести до порядку денного пленарного засідання I сесії Київської міської ради IX скликання 14 грудня 2020 року такі питання: Про прийняття до розгляду та порядок затвердження Київською міською радою проектів рішень "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" та "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, згідно з проектом, доходи бюджету міста плануються у сумі 59,2 млрд грн і, у порівнянні з очікуваним виконанням бюджету за 2020 рік, доходи зростуть на 1,3% (755,2 млн грн). Видатки бюджету міста Києва на 2021 рік плануються в обсязі 56,6 млрд грн. Також проектом передбачено погашення зобов’язань за зовнішніми та внутрішніми запозиченнями у сумі 2,7 млрд грн.

Нагадаємо, для розгляду депутатам Київської міської ради підготували проекти рішень для встановлення низки пільг для підприємців малого та середнього бізнесу, які діятимуть під час карантину і заплановані на 2021 рік.

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