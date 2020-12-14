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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 66662 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 113697 просмотра

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3 марта, 11:09 • 148923 просмотра

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Киевский горсовет сегодня рассмотрит бюджет столицы на 2021 год

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КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня Киевский городской совет соберется на первое заседание нового созыва, на котором планирует рассмотреть проект решения "О бюджете города Киева на 2021 год". Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня Киевского городского совета.

"Внести в повестку дня пленарного заседания I сессии Киевского городского совета IX созыва 14 декабря 2020 года следующие вопросы: О принятии к рассмотрению и порядок утверждения Киевским городским советом проектов решений "О бюджете города Киева на 2021 год" и "О Программе экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно проекту, доходы бюджета города планируется в сумме 59,2 млрд грн и, по сравнению с ожидаемым исполнением бюджета 2020 года, доходы вырастут на 1,3% (755,2 млн грн). Расходы бюджета города Киева на 2021 год планируются в объеме 56,6 млрд грн. Также проектом предусмотрено погашение обязательств по внешним и внутренним заимствованиям в сумме 2,7 млрд грн.

Напомним, для рассмотрения депутатам Киевского городского совета подготовили проекты решений для установления ряда льгот для предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые будут действовать во время карантина и запланированы на 2021 год.

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