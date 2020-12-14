Киевсовет начал рассматривать Бюджет столицы на 2021 год: важнейшие цифры
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Киевсовет начал рассматривать проект бюджета столицы на 2021 год, который предусматривает получение доходов городом около 60 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Киевсовет принял к рассмотрению проект бюджета столицы на 2021 год и проект Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы. Такое решение поддержали 93 депутата. Так, в соответствии с проектами документов, доходы бюджета города запланированы в сумме почти 59,2 (59,171) млрд грн. Расходы - в объеме почти 56,6 (56,575) млрд грн", - говорится в сообщении.
Указано, что на 2021 год предусмотрены следующие расходы:
- на сферу образования 43% от бюджета - 24,4 млрд грн;
- на транспорт и дорожное хозяйство - 15% или 8,8 млрд грн. В частности, на метрополитен - более 1 млрд грн;
- на здравоохранение почти 10% бюджета или 5,6 млрд грн;
- на социальную защиту 5 млрд грн - почти 9% сметы города;
- на сферу ЖКХ - почти 3,2 млрд грн - 5,6%;
- на культуру и искусство - 1,4 млрд - 2,4%;
- физическую культуру и спорт - 1,2 млрд грн - 2%.
Отмечается, что на медицинскую сферу предусмотрена такая сумма, поскольку с апреля этого года, согласно медицинской реформы, медучреждения столицы, изменили статус и стали коммунальными некоммерческими предприятиями, что финансируются Национальной службой здоровья Украины. То есть больницы финансирует непосредственно государство.
Ранее УНН сообщал, что Киевский горсовет сегодня рассмотрит бюджет столицы на 2021 год.
Также напомним, что в Киеве разработали ряд льгот для бизнеса на время карантина на 2021 год.
Добавим, что Верховная Рада завтра рассмотрит Госбюджет-2021 год.