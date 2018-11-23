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Київрада не впоралась з екопроблемами заводу "Радикал"

Київрада не впоралась з екопроблемами заводу "Радикал"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У грудні минулого року депутати Київради взялися за вирішення екологічних проблем заводу "Радикал". Була створена тимчасова комісія, депутати провели кілька засідань, але сьогодні робота комісії припинена з невідомих причин. Про це в коментарі УНН повідомив член комісії, депутат Київради Олесь Маляревич.

"Тему "Радикала" коментувати не хочу. Засідань комісії з вивчення ситуації, що на території заводу ситуації давно не було. Причини мені невідомі", - сказав він.

У той же час, депутат Київради Ганна Сандалова стверджує, що комісія час від часу засідає. Але її про дати та час таких засідань не повідомляють.

"Я вже написала запит з цього приводу, де попросила, щоб мені повідомили про наступну дату засідання комісії. Коли це буде - поки невідомо", - сказала депутат.

Депутат Київради Олег Петровець стверджує - робота над вирішенням екологічних проблем заводу йде. Правда, відповісти на питання про підсумки засідань і прийняті комісією рішення Петровець не зміг.

"У нас стільки комісій створено, що якщо чесно, я вже й не пам'ятаю", - сказав він.

Зв'язатися з головою комісії - Олексієм Новіковим УНН поки не вдалося.

Нагадаємо, Київрада узялася за токсичний завод "Радикал" 20 грудня 2017 року.

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати створили тимчасову контрольну комісію з вивчення ситуації, що склалася на території заводу.

До складу тимчасової контрольної комісії увійшли представники всіх депутатських фракцій. Передбачалося, що ВКК проаналізує фактично виконані заходи по ліквідації джерел забруднення на території ВАТ "Радикал".

Останнє засідання комісії датовано в ЗМІ квітнем 2018 року. Члени комісії вирішили, що потрібно провести дослідження території заводу з метою встановити, які саме речовини там знаходяться, яку загрозу вони становлять і як їх можна ліквідувати.

Як повідомляв УНН, ВАТ "Радикал" було введено в експлуатацію в 1951 році. Завод був монополістом з виробництва деяких видів синтетичних матеріалів, зокрема пінополіуретану, бертолетової солі, гермобутіл, хімічних засобів захисту рослин.

У липні 1996 року підприємство зупинили, але з порушенням виведення потужностей з експлуатації. Залишки хімічних речовин не було вивезено з підприємства, що створило складну екологічну ситуацію та загрозу здоров'ю мешканцям міста Києва.

До сих пір там зберігається 200 тис. тонн ртуті, а поруч проживають люди, проводять вуличні фестивалі і виробляють цукерки.

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