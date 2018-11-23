Киевсовет не справился с экопроблемами завода "Радикал"

"Тему "Радикала" комментировать не хочу. Заседаний комиссии по изучению сложившейся на территории завода ситуации давно не было. Причины мне не известны", - сказал он.

В то же время, депутат Киевсовета Анна Сандалова утверждает, что комиссия время от времени заседает. Но ее о датах и времени таких заседаний не уведомляют.

"Я уже написала запрос по этому поводу, где попросила, чтобы мне сообщили о следующей дате заседания комиссии. Когда это будет - пока неизвестно", - сказала депутат.

Депутат Киевсовета Олег Петровец утверждает - работа над решением экологических проблем завода идет. Правда, ответить на вопрос об итогах заседаний и принятых комиссией решений Петровец не смог.

"У нас столько комиссий создано, что если честно, я уже и не помню", - сказал он.

Связаться с главой комиссии - Алексеем Новиковым УНН пока не удалось.

Напомним, Киевсовет взялся за токсический завод "Радикал" 20 декабря 2017 года.

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты создали временную контрольную комиссию по изучению ситуации, сложившеюся на территории завода.

В состав временной контрольной комиссии вошли представители всех депутатских фракций. Предполагалось, что ВКК проанализирует фактически выполненные мероприятия по ликвидации источников загрязнения на территории ОАО "Радикал".

Последнее заседание комиссии датировано в СМИ апрелем 2018 года. Члены комиссии решили, что нужно провести исследование территории завода с целью установить, какие именно вещества там находятся, какую угрозу они представляют и как их можно ликвидировать.

Как сообщал УНН, ОАО "Радикал" было введено в эксплуатацию в 1951 году. Завод был монополистом по производству некоторых видов синтетических материалов, в частности пенополиуретана, бертолетовой соли, гермобутила, химических средств защиты растений.

В июле 1996 года предприятие остановили, но с нарушением вывода мощностей из эксплуатации. Остатки химических веществ не было вывезено с предприятия, что создало сложную экологическую ситуацию и угрозу здоровью жителям города Киева.

До сих пор там хранится 200 тыс. тонн ртути, а рядом проживают люди, проводят уличные фестивали и производят конфеты.