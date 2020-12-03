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Київ знову потрапив у двадцятку великих міст з найбруднішим повітрям

Київ знову потрапив у двадцятку великих міст з найбруднішим повітрям

Київ • УНН

 • 14326 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Станом на 9:50 четверга Київ займає 17-е місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям. Про це свідчать дані ресурсу IQAir, передає УНН.

Так, Київ займає 17-е місце в рейтингу міст світу з найбруднішим повітрям. У столиці України дані щодо рівня забруднення супроводжуються у рейтингу позначкою "шкідливо для уразливих груп". Індекс якості повітря — 129 США AQI.

На першому місці у рейтингу - Делі (Індія), "сусіди" Києва - Кабул (Афганістан) і Ханой (В'єтнам).

Нагадаємо, в кінці жовтня 2020 року Київ потрапив у топ-3 міст світу з найбруднішим повітрям.

Як повідомлялося, жителі Києва звернулися до столичної влади через проблему надзвичайно забрудненого повітря у місті.

Додамо, експерт розповіла про рівень забруднення повітря у Києві.

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