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3 марта, 21:00 • 87653 просмотра

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Киев снова попал в двадцатку крупных городов с самым грязным воздухом

Киев снова попал в двадцатку крупных городов с самым грязным воздухом

Киев  •  УНН

 • 14320 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. По состоянию на 9:50 четверга Киев занимает 17-е место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, передает УНН.

Так, Киев занимает 17-е место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом. В столице Украины данные об уровне загрязнения сопровождаются в рейтинге пометкой "вредно для уязвимых групп". Индекс качества воздуха - 129 США AQI.

На первом месте в рейтинге - Дели (Индия), "соседи" Киева - Кабул (Афганистан) и Ханой (Вьетнам).

Напомним, в конце октября 2020 года Киев попал в топ-3 городов мира с самым грязным воздухом.

Как сообщалось, жители Киева обратились к столичной власти из-за проблемы чрезвычайно загрязненного воздуха в городе.

Добавим, эксперт рассказала об уровне загрязнения воздуха в Киеве.

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