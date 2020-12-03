Киев снова попал в двадцатку крупных городов с самым грязным воздухом
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. По состоянию на 9:50 четверга Киев занимает 17-е место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом. Об этом свидетельствуют данные ресурса IQAir, передает УНН.
Так, Киев занимает 17-е место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом. В столице Украины данные об уровне загрязнения сопровождаются в рейтинге пометкой "вредно для уязвимых групп". Индекс качества воздуха - 129 США AQI.
На первом месте в рейтинге - Дели (Индия), "соседи" Киева - Кабул (Афганистан) и Ханой (Вьетнам).
Напомним, в конце октября 2020 года Киев попал в топ-3 городов мира с самым грязным воздухом.
Как сообщалось, жители Киева обратились к столичной власти из-за проблемы чрезвычайно загрязненного воздуха в городе.
Добавим, эксперт рассказала об уровне загрязнения воздуха в Киеве.