Київ залишається у "помаранчевій" зоні карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. З понеділка, 9 листопада, в Україні почне діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу: Київ залишається у "помаранчевій" зоні. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 09 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні", - йдеться у повідомленні.
Додамо, "помаранчева" зона карантину вводиться, коли завантаження ліжок для хворих на COVID-19 становить від 50% до 75%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.
Вводяться наступні обмеження:
▪️ масові заходи за участі більше 20 осіб;
▪️ робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
▪️ планові госпіталізації у лікарнях;
▪️ спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
▪️ прийом нових змін у дитячі табори;
▪️ обмеження жовтої і зеленої зон зберігаються.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні оновили зони карантину: хто у "червоній".
В Україні на 8 годину 6 листопада зафіксовано вже 440 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 9,7 тисяч, що лише на сотню менше від абсолютного антирекорду для України. А ось у Києві за минулу добу зафіксовано новий антирекорд - понад 1000 випадків.
Нагадаємо, МОЗ назвало регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.