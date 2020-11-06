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Київ залишається у "помаранчевій" зоні карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. З понеділка, 9 листопада, в Україні почне діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу: Київ залишається у "помаранчевій" зоні. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає УНН.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 09 листопада (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні", - йдеться у повідомленні.

Додамо, "помаранчева" зона карантину вводиться, коли завантаження ліжок для хворих на COVID-19 становить від 50% до 75%, не враховуючи у дитячих та пологових відділеннях.

Вводяться наступні обмеження:

▪️ масові заходи за участі більше 20 осіб;
▪️ робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
▪️ планові госпіталізації у лікарнях;
▪️ спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
▪️ прийом нових змін у дитячі табори;
▪️ обмеження жовтої і зеленої зон зберігаються.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні оновили зони карантину: хто у "червоній".

В Україні на 8 годину 6 листопада зафіксовано вже 440 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 9,7 тисяч, що лише на сотню менше від абсолютного антирекорду для України. А ось у Києві за минулу добу зафіксовано новий антирекорд - понад 1000 випадків.

Нагадаємо, МОЗ назвало регіони з найгіршою епідситуацією, а також регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

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