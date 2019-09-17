Київ візьме участь у глобальному Кліматичному марші
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Прибічники молодіжного руху “П’ятниці заради майбутнього”, який закликає до захисту клімату, мають намір 20 вересня влаштувати глобальну протестну акцію. Заходи очікуються більш ніж у 2000 містах у 129 країнах світу, серед яких, зокрема, є й український Київ. Про це повідомляє DW, передає УНН.
У Києві до акції приєднались, зокрема, правозахисна організація Amnesty International Україна.
“Зараз ми стаємо свідками руйнівного впливу, який кліматична криза має на права людини. Саме тому Amnesty International— як правозахисна організація — приєднується до Маршу за клімат в Україні (20.09) та до глобального руху на захист довкілля”, — розповіли вони.
У Києві акція розпочнеться 20 вересня, о 12:00, розпочинаючи свою ходу з Михайлівської площі.
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У свою чергу, в Німеччині заплановано понад 400 акцій і демонстрацій, які, за задумом організаторів, охоплять десятки міст. Раніше екоактивісти закликали відмовитися від виробництва в ФРН електроенергії за допомогою вугілля до 2030 року, скоротити викиди парникових газів до нуля до 2035 року, а також повністю перейти на отримання енергії з поновлюваних джерел до цього терміну. Крім того, в Німеччині слід ще до кінця поточного року ввести екологічний податок на викиди парникових газів, вважають активісти.
Учасники майбутньої страйку особливо наголошують на необхідності виконувати Паризька хартія по клімату, укладену в 2015 році. Воно має на меті обмежити глобальне потепління до кінця століття двома градусами за Цельсієм.
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Акції проти зміни клімату під девізом “П’ятниці заради майбутнього” почалися в серпні 2018 року. Всього за кілька місяців кліматичні протести переросли в глобальний молодіжний рух. Ініціатором яких стала шведська школярка і екоактівістка Грета Тунберг в середині серпня прибула в США, щоб взяти участь у вересневому саміті ООН з питань клімату та в грудневій Всесвітньої конференції із захисту клімату в чилійському Сантьяго.
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