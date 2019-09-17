Київ візьме участь у глобальному Кліматичному марші

КИЇВ. 17 вересня. УНН. Прибічники молодіжного руху “П’ятниці заради майбутнього”, який закликає до захисту клімату, мають намір 20 вересня влаштувати глобальну протестну акцію. Заходи очікуються більш ніж у 2000 містах у 129 країнах світу, серед яких, зокрема, є й український Київ. Про це повідомляє DW, передає УНН.