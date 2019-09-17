Киев примет участие в глобальном Климатическом марше

В Киеве к акции присоединились, в частности, правозащитная организация Amnesty International Украина.

“Сейчас мы становимся свидетелями разрушительного влияние, которое климатический кризис оказывает на права человека. Именно поэтому Amnesty International — как правозащитная организация — присоединяется к Маршу за климат в Украине (20.09) и к глобальному движению в защиту окружающей среды”, — рассказали они.

В Киеве акция начнется 20 сентября, в 12:00, начиная свое шествие с Михайловской площади.

В свою очередь, в Германии запланировано более 400 акций и демонстраций, которые, по замыслу организаторов, охватят десятки городов. Ранее экоактивисты призвали отказаться от производства в ФРГ электроэнергии с помощью угля к 2030 году, сократить выбросы парниковых газов к нулю к 2035 году, а также полностью перейти на получение энергии из возобновляемых источников до этого срока. Кроме того, в Германии следует еще до конца текущего года ввести экологический налог на выбросы парниковых газов, считают активисты.

Участники будущей забастовки особенно подчеркивают необходимость выполнять Парижская хартия по климату, заключенное в 2015 году. Оно имеет целью ограничить глобальное потепление к концу века двумя градусами по Цельсию.

Акции против изменения климата под девизом “Пятницы ради будущего” начались в августе 2018 года. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение. Инициатором которых стала шведская школьница и екоактивистка Грета Тунберг, которая в середине августа прибыла в США, чтобы принять участие в сентябрьском саммите ООН по климату и в декабрьской Всемирной конференции по защите климата в чилийском Сантьяго.

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