Київ у вечірніх заторах: які вулиці варто оминати
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. На дорогах Києва, зокрема у центрі столиці, спостерігається значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, максимальне ускладнення руху спостерігається на бульварі Тараса Шевченка та проспекті Перемоги, вулицях Хрещатик, Великій Житомирській, Інститутській, Саксаганського, Льва Толстого, Басейній, Михайла Грушевського, Нижній Вал, на Набережному шосе, а також на вулицях Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, В’ячеслава Чорновола, проспекті Степана Бандери та Повітрофлотському проспекті.
Крім того, значне ускладнення руху помітне на бульварах Лесі Українки та Дружби народів, проспекті Валерія Лобановського, вулицях Вадима Гетьмана, Миколи Василенка, Олени Теліги, Михайла Грушевського, Володимирському узвозі.
Водіям при виборі маршруту варто врахувати значні затори на вулицях Жилянській, Миколи Грінченка, Короленківській, Мечникова, а також на Великій окружній дорозі, Голосіївському проспекті, вулиці Київській та Соборній.
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На лівому березі значне ускладнення руху спостерігається на проспекті Миколи Бажана, вулицях Центральній, Здолбунівській, Євгена Сверстюка, бульварі Перова, проспекті Генерала Ватутіна, Дніпровській та Русанівській набережних, Харківському та Дарницькому шосе.
На Північному, Південному мосту та мосту Метро затори спостерігаються у бік лівого берега. На Дарницькому мосту та мосту Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, у Києві обмежать рух з нагоди Всеукраїнського дня сім’ї.
Крім того, у неділю, 26 травня, у Києві відбудеться 27-й спортивно-масовий благодійний захід "Пробіг під каштанами", у зв'язку з чим у центрі столиці перекриють рух.