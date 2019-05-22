Киев в вечерних пробках: какие улицы стоит объезжать

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7 марта, 08:52 • 122394 просмотра

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7 марта, 06:35 • 111473 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137670 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144622 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130197 просмотра

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КИЕВ. 22 мая. УНН. На дорогах Киева, в частности в центре столицы, наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

По данным сервиса, максимальное затруднение движения наблюдается на бульваре Тараса Шевченко и проспекте Победы, улицах Крещатик, Большой Житомирской, Институтской, Саксаганского, Льва Толстого, Бассейной, Михаила Грушевского, Нижний Вал, на Набережном шоссе, а также на улицах Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, проспекте Степана Бандеры и Воздухофлотском проспекте.

Кроме того, значительное усложнение движения заметно на бульварах Леси Украинки и Дружбы народов, проспекте Валерия Лобановского, улицах Вадима Гетьмана, Николая Василенко, Елены Телиги, Михаила Грушевского, Владимирском спуске.

Водителям при выборе маршрута следует учесть значительные пробки на улицах Жилянской, Николая Гринченко, Короленковской, Мечникова, а также на Большой окружной дороге, Голосеевском проспекте, улице Киевской и Соборной.

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На левом берегу значительное затруднение движения наблюдается на проспекте Николая Бажана, улицах Центральной, Здолбуновской, Евгения Сверстюка, бульваре Перова, проспекте Генерала Ватутина, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе.

На Северном, Южном мосту и мосту Метро пробки наблюдаются в сторону левого берега. На Дарницком мосту и мосту Патона можно проехать свободно.

Напомним, в Киеве ограничат движение по случаю Всеукраинского дня семьи.

Кроме того, в воскресенье, 26 мая, в Киеве состоится 27-й спортивно-массовое благотворительное мероприятие "Пробег под каштанами", в связи с чем в центре столицы перекроют движение.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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