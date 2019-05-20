Станцію метро “Виставковий центр” реконструюють
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Вихід зі станції метро “Виставковий центр” реконструюють із будівництвом підземного переходу. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прес-службі Київського метрополітену.
У 2019-2020 реконструюють вихід № 1 станції метро “Виставковий центр” із будівництвом підземного переходу та примиканням його до підвуличного підземного переходу на просп. Академіка Глушкова.
Відповідно до розпорядження КМДА, КП “Київський метрополітен” визначено замовником робіт. Планується, що цього року буде розроблено проектну документацію.
Нагадаємо, станція “Виставковий центр” збудована та введена в експлуатацію у грудні 2011 року. При будівництві станції споруджено три виходи у напрямку вулиці Васильківської.
Разом із тим, біля виходу зі станції метро існує діючий підземний перехід до ВДНГ. Сполучення з виходом із метро відсутнє. При будівництві станції метрополітену передбачалось будівництво окремого сполучення станції з підземним переходом, але через брак коштів реалізовано не було.
У підземці наголошують, що оскільки останнім часом значно збільшилась кількість відвідувачів Національного комплексу “Експоцентр України” і проект значно підвищить рівень безпеки пішоходів та зніме додаткові незручності при переході.