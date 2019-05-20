Станцию метро "Выставочный центр" реконструируют
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Выход из станции метро "Выставочный центр" реконструируют со строительством подземного перехода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию пресс-службе Киевского метрополитена.
В 2019-2020 реконструируют выход № 1 станции метро "Выставочный центр" со строительством подземного перехода и примыканием его к подуличного подземного перехода на ул. Академика Глушкова.
Согласно распоряжению КГГА, КП "Киевский метрополитен" определено заказчиком работ. Планируется, что в этом году будет разработана проектная документация.
Напомним, станция "Выставочный центр" построена и введена в эксплуатацию в декабре 2011 года. При строительстве станции сооружены три выхода в направлении улицы Васильковской.
Вместе с тем, у выхода из станции метро существует действующий подземный переход к ВДНХ. Соединение с выходом из метро отсутствует. При строительстве станции метрополитена предполагалось строительство отдельного сообщения станции с подземным переходом, но из-за нехватки средств не была реализована.
В подземке отмечают, что поскольку в последнее время значительно увеличилось количество посетителей Национального комплекса "Экспоцентр Украины" и проект значительно повысит уровень безопасности пешеходов и снимет дополнительные неудобства при переходе.