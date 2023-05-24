Київ і Запоріжжя вперше з початку вторгнення рф з'єднає швидкісний поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Укрзалізниця знову запустила швидкісний поїзд з Києва до Запоріжжя через Дніпро. Курсування потягу залізничники припинили з початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого 2022 року, пише УНН з посиланням на Telegram Укрзалізниці.
Деталі
"Швидкісний поїзд Інтерсіті+ 732/731 Київ-Дніпро-Запоріжжя повертається вперше з 24.02.2022! Вже з 10 червня комфортний Hyundai Rotem щодня відправлятиметься з Києва о 06:35, прибуватиме до Дніпра о 12:57 і до Запоріжжя о 14:25. Зворотно з Запоріжжя відправка о 14:45, Дніпро 16:04, Київ 22:15",- повідомила компанія.
Як зазначається, квитки вже найближчими годинами у застосунку Укрзалізниці та на решті звичних каналів.
Доповнення
Укрзалізниця запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023 з 10 червня. У новому графіку залізничники передбачили 2 нових рейси.
Є й інші оновлення. Зокрема, наразі розглядається можливість запровадження жіночих купе у межах ширших заходів для посилення безпеки у пасажирських поїздах.
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