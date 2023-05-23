В Україні вводять новий графік поїздів на літній сезон: буде два нових рейси
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Укрзалізниця представила оновлений графік руху поїздів, який почне діяти з 10 червня, передає УНН.
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"Укрзалізниця запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон-2023 з 10 червня. У новому графіку залізничники передбачили 2 нових рейси", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, новими будуть маршрути:
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- Поїзд №40/39 Запоріжжя — Солотвино, який зупинятиметься в 7 областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття — від Славсько до Берегово;
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- Поїзд №148/147 Київ — Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям Черкащини зручно планувати свій відпочинок у моря.
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Ще 2 поїзди з нового графіка, як вказано, змінять свій маршрут прямування задля нових цікавих сполучень:
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- №13/14 Київ — Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Півд.), що дасть мешканцям Поділля та Тернопільщини зручне сполучення з рекреаційними зонами Закарпаття;
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- №234/233 Київ — Покровськ — Львів курсуватиме через Павлоград, даючи його мешканцям довгоочікуване сполучення з Києвом та Вінницею, Хмельницьким, Тернополем і Львовом.
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Окрім цього, в новому графіку чотирьом поїздам подовжено маршрут прямування:
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- №43/44 "Стефанія Експрес" Івано-Франківськ — Київ — Івано-Франківськ тепер під фірмову музику прямуватиме до Черкас, даючи мешканцям Черкащини нове зручне сполучення з Прикарпаттям;
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- №105/106 Одеса — Київ — Одеса опціонально прямуватиме до та зі станції Суми, що дозволить сумчанам діставатись приморського міста прямим рейсом зі зручним часом прибуття до Одеси;
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- №63/64 Харків — Київ — Харків опціонально з нового графіка зможе курсувати до та зі Львова;
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- №53/54 Одеса — Дніпро — Одеса опціонально з нового графіка зможе курсувати до та із Запоріжжя.
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"І це ще не всі приємні новини: зменшуємо час на шляху прямування для понад 35 поїздів", - вказали в Укрзалізниці.
Як повідомляється, зокрема, це №3/4 Запоріжжя — Ужгород, №15/16 Харків — Ясіня, №17/18 Харків — Ужгород, №29/30 Київ — Ужгород, №749/750 Київ — Чоп, Ужгород, №779/780 Київ — Суми, №790/789-792/791 Київ — Кропивницький/Кременчук та іншим.
Доповнення
У поїздах можуть з'явитися жіночі купе - Укрзалізниця анонсувала тестування.