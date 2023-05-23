В Украине вводят новый график поездов на летний сезон: будет два новых рейса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Укрзализныця представила обновленный график движения поездов, который начнет действовать с 10 июня, передает УНН.
Детали
"Укрзализныця вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023 с 10 июня. В новом графике железнодорожники предусмотрели 2 новых рейса", - говорится в сообщении.
Как отмечается, новыми будут маршруты:
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- Поезд №40/39 Запорожье — Солотвино, который будет останавливаться в 7 областях Украины и соединит Запорожье и Днепр с курортами Львовской области и Закарпатья — от Славского до Берегово;
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- Поезд №148/147 Киев — Одесса, который будет курсировать через Черкассы, что позволит жителям Черкасской области удобно планировать свой отдых у моря.
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Еще 2 поезда из нового графика, как указано, изменят свой маршрут следования для новых интересных сообщений:
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- №13/14 Киев — Солотвино в новом графике будет курсировать через Винницу и Хмельницкий (вместо станций Шепетовка и Здолбунов-Юж.), что даст жителям Подолья и Тернопольской области удобное сообщение с рекреационными зонами Закарпатья;
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- №234/233 Киев — Покровск — Львов будет курсировать через Павлоград, давая его жителям долгожданное сообщение с Киевом и Винницей, Хмельницким, Тернополем и Львовом.
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Кроме этого, в новом графике четырем поездам продлен маршрут следования:
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- №43/44 "Стефания Экспресс" Ивано-Франковск — Киев — Ивано-Франковск теперь под фирменную музыку будет следовать в Черкассы, давая жителям Черкасской области новое удобное сообщение с Прикарпатьем;
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- №105/106 Одесса — Киев — Одесса опционально будет следовать до и со станции Сумы, что позволит сумчанам добираться до приморского города прямым рейсом с удобным временем прибытия в Одессу;
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- №63/64 Харьков — Киев — Харьков опционально с нового графика сможет курсировать до и со Львова;
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- №53/54 Одесса — Днепр — Одесса опционально с нового графика сможет курсировать в и из Запорожья.
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"И это еще не все приятные новости: уменьшаем время в пути следования для более 35 поездов", - указали в Укрзализныце.
Как сообщается, в частности, это №3/4 Запорожье — Ужгород, №15/16 Харьков — Ясиня, №17/18 Харьков — Ужгород, №29/30 Киев — Ужгород, №749/750 Киев — Чоп, Ужгород, №779/780 Киев — Сумы, №790/789-792/791 Киев — Кропивницкий/Кременчуг и другим.
Дополнения
В поездах могут появиться женские купе - Укрзализныця анонсировала тестирование.