Киев и Запорожье впервые с начала вторжения рф соединит скоростной поезд

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"Скоростной поезд Интерсити+ 732/731 Киев-Днепр-Запорожье возвращается впервые с 24.02.2022! Уже с 10 июня комфортный Hyundai Rotem ежедневно будет отправляться из Киева в 06:35, прибывать в Днепр в 12:57 и в Запорожье в 14:25. Обратно из Запорожья отправка в 14:45, Днепр 16:04, Киев 22:15", - сообщила компания.

Как указано, билеты уже в ближайшие часы в приложении Укрзализныци и на остальных привычных каналах.

Дополнение

Укрзализныця вводит новый график движения поездов на летний сезон-2023 с 10 июня. В новом графике железнодорожники предусмотрели 2 новых рейса.

Это не единственное обновление. Сейчас рассматривается возможность введения женских купе в рамках более широких мер по усилению безопасности в пассажирских поездах.

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