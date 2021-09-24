Київ та вісім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Місто Київ і вісім областей України через перевищений рівень госпіталізацій із COVID-19 відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
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За даними МОЗ, станом на 24 вересня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки відповідають:
У цих регіонах перевищено рівень динаміки госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих).
У Києві, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Черкаській областях перевищення зафіксовано три дні поспіль.
Додамо
Протягом 23 вересня в Україні зареєстрували 9 058 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 060 осіб, летальних випадків — 140.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 153 628 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 96 986 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 56 642 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 12 млн щеплень.