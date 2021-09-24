Киев и восемь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина – Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Город Киев и восемь областей Украины из-за превышения уровня госпитализаций с COVID-19 соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 24 сентября “оранжевой” зоне эпидемической опасности соответствуют:
В этих регионах превышен уровень динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона “зеленой” зоны — не более 50% больных).
В Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черкасской областях превышение зафиксировано три дня подряд.
Добавим
В течение 23 сентября в Украине зарегистрировали 9058 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 2060 человек, летальных исходов — 140.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 153 628 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 96 986 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 56 642 человека. Всего с начала кампании сделано 12 млн прививок.