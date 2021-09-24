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Киев и восемь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина – Минздрав

Киев и восемь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина – Минздрав

Киев  •  УНН

 • 35151 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Город Киев и восемь областей Украины из-за превышения уровня госпитализаций с COVID-19 соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Детали

По данным Минздрава, по состоянию на 24 сентября “оранжевой” зоне эпидемической опасности соответствуют:

  • Киев — 50,2%;
  • Днепропетровская область — 55,7%;
  • Донецкая область — 88,8%;
  • Киевская область — 52,4%;
  • Луганская область — 49,8%, однако еще вчера 61,5%;
  • Николаевская область — 40,6%, вчера 52,3%;
  • Харьковская область — 54,5%;
  • Херсонская область — 52,1%;
  • Черкасская область — 147,1%.

    • В этих регионах превышен уровень динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона “зеленой” зоны — не более 50% больных).

    В Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Черкасской областях превышение зафиксировано три дня подряд.

    Добавим

    В течение 23 сентября в Украине зарегистрировали 9058 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 2060 человек, летальных исходов — 140.

    За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 153 628 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 96 986 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 56 642 человека. Всего с начала кампании сделано 12 млн прививок.

    Украинские Национальные Новости

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