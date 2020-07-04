Київ і ще 7 регіонів не готові до послаблення карантину - МОЗ

За даними МОЗ, станом на 4 липня не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернігівська області та Київ.

Як повідомлялося, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні вже 47,6 тис. випадків COVID-19, за добу – 914.