Київ і ще 7 регіонів не готові до послаблення карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Станом на 4 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 7 регіонів України та місто Київ. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
За даними МОЗ, станом на 4 липня не готові до послаблення карантину Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернігівська області та Київ.
Як повідомлялося, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.
Нагадаємо, в Україні вже 47,6 тис. випадків COVID-19, за добу – 914.