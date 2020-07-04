Киев и еще 7 регионов не готовы к ослаблению карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. По состоянию на 4 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 регионов Украины и город Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, по состоянию на 4 июля не готовы к ослаблению карантина Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Черниговская области и Киев.
Как сообщалось, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.
Напомним, в Украине уже 47,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 914.