У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусного захворювання COVID-19 зареєстрована у Львівській, Волинській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання зареєстрована у Львівській області – 176, місті Києві –118 та Волинській області – 92", - розповів Степанов.
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Нагадаємо, в Україні вже 47,6 тис. випадків COVID-19, за добу – 914.