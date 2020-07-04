У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання зареєстрована у Львівській області – 176, місті Києві –118 та Волинській області – 92", - розповів Степанов.

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Нагадаємо, в Україні вже 47,6 тис. випадків COVID-19, за добу – 914.