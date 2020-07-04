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В Україні за добу на коронавірусну хворобу захворіли 74 дітей та 63 медика

В Україні за добу на коронавірусну хворобу захворіли 74 дітей та 63 медика

Київ • УНН

 • 12790 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 914 осіб, з них 74 дітей та 63 медичних працівника. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 914 осіб, з них 74 дитини та 63 медичних працівники. Було госпіталізовано 196 осіб. Зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому одужало 597 пацієнтів", - сказав Степанов.

За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 47 677, з них 3456 дітей, а також 6937 медичних працівників. При цьому загалом одужало 21 155 осіб та 1 227 летальних випадків.

Нагадаємо, в Україні вже 47,6 тис. випадків COVID-19, за добу – 914.

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