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В Украине за сутки коронавирусной болезнью заболели 74 детей и 63 медика

В Украине за сутки коронавирусной болезнью заболели 74 детей и 63 медика

Киев  •  УНН

 • 12787 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. За минувшие сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 914 человек, из них 74 детей и 63 медицинских работника. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 914 человек, из них 74 ребенка и 63 медицинских работника. Были госпитализированы 196 человек. Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом выздоровели 597 пациентов", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 47677, из них 3456 детей, а также 6937 медицинских работников. При этом в целом выписаны 21155 человек и 1227 летальных случаев.

Напомним, в Украине уже 47,6 тыс. случаев COVID-19 , за сутки - 914.

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