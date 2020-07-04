В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Украине за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусного заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской, Волынской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 176, Киеве -118 и Волынской области - 92", - рассказал Степанов.
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Напомним, в Украине уже 47,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 914.