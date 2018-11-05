Киянина взяли на спробі похизуватись зброєю

“У Деснянському районі поліція зупинила чоловіка, який майже рік переховувався від правосуддя за вчинення крадіжки. Розпочато кримінальне провадження”, — йдеться у повідомленні.

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До столичної поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Маяковського невідомий хизується зброєю. Прибувши на виклик, поліцейські встановили чоловіка, у якого у внутрішній кишені куртки виявили зброю.

Киянин, 1992 року народження, з грудня минулого року підозрюється у вчиненні крадіжки та перебуває у розшуку. Зі слів затриманого, зброю йому подарували знайомі.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Окрім того, молодику доведеться відповісти і за раніше вчинене правопорушення.

Нагадаємо, 27 жовтня у столиці біля розважального закладу у Голосіївському районі Києва стався інцидент зі стріляниною. Поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь. Ним виявився 36-річний уродженець м.Донецьк, бізнесмен Микола Щур, чоловік відомої української моделі Сніжани Онопко.

Зазначимо, що останнім часом у Києві часто затримують людей зі зброєю. Так, на столичній Дарниці чоловік гуляв зі снайперською гвинтівкою. Також на одній зі станцій київського метрополітену у ймовірного торгівця зброєю вилучили гранати.