Киянина взяли на спробі похизуватись зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Києві затримали 26-річного місцевого жителя, коли той похвалився зброєю. Про це повідомив відділ комунікацій поліції м.Києва, передає УНН.
“У Деснянському районі поліція зупинила чоловіка, який майже рік переховувався від правосуддя за вчинення крадіжки. Розпочато кримінальне провадження”, — йдеться у повідомленні.
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До столичної поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Маяковського невідомий хизується зброєю. Прибувши на виклик, поліцейські встановили чоловіка, у якого у внутрішній кишені куртки виявили зброю.
Киянин, 1992 року народження, з грудня минулого року підозрюється у вчиненні крадіжки та перебуває у розшуку. Зі слів затриманого, зброю йому подарували знайомі.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Фігурантові загрожує до 7 років позбавлення волі.
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Окрім того, молодику доведеться відповісти і за раніше вчинене правопорушення.
Нагадаємо, 27 жовтня у столиці біля розважального закладу у Голосіївському районі Києва стався інцидент зі стріляниною. Поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь. Ним виявився 36-річний уродженець м.Донецьк, бізнесмен Микола Щур, чоловік відомої української моделі Сніжани Онопко.
Зазначимо, що останнім часом у Києві часто затримують людей зі зброєю. Так, на столичній Дарниці чоловік гуляв зі снайперською гвинтівкою. Також на одній зі станцій київського метрополітену у ймовірного торгівця зброєю вилучили гранати.