Киевлянина взяли на попытке похвастаться оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Киеве задержали 26-летнего местного жителя, когда тот похвалился оружием. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.
“В Деснянском районе полиция остановила мужчину, который почти год скрывался от правосудия за совершение кражи. Начато уголовное производство”, - говорится в сообщении.
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В столичную полицию поступило сообщение, что на улице Маяковского неизвестный щеголяет оружием. Прибыв на вызов, полицейские установили мужчину, у которого во внутреннем кармане куртки обнаружили оружие.
Киевлянин, 1992 года рождения, с декабря прошлого года подозревается в совершении кражи и находится в розыске. По словам задержанного, оружие ему подарили знакомые.
Следственным отделом Деснянского управления полиции было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.
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Кроме того, молодому мужчине придется ответить и за ранее совершенное правонарушение.
Напомним, 27 октября в столице возле развлекательного заведения в Голосеевском районе Киева произошел инцидент со стрельбой. Полиция задержала мужчину, который открыл огонь. Им оказался 36-летний уроженец г.Донецк, бизнесмен Николай Щур, муж известной украинской модели Снежаны Онопко.
Отметим, что в последнее время в Киеве часто задерживают людей с оружием. Так, на столичной Дарнице мужчина гулял со снайперской винтовкой. Также на одной из станций киевского метрополитена у предполагаемого торговца оружием изъяли гранаты.